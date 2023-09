Manchester City veut blinder Erling Haaland

Avec 6 buts au compteur, en seulement 4 journées de Premier League, Erling Haaland est déjà en forme dans un Manchester City qui déroule. Si la saison du triplé l’an passé et la défaite face à Arsenal lors du Community Shield auraient pu refroidir la motivation des Skyblues, ces derniers semblent, au contraire, très affutés. Le Norvégien, élu meilleur joueur UEFA de l’année récemment, devrait bientôt être récompensé d’un contrat XXL.

The Sun révèle que Manchester City compte offrir un contrat pharamineux à hauteur de 550 000 livres par semaine, soit environ 640 000 euros, à son buteur pour les 5 prochaines saisons. Une proposition énorme qui ferait d’Erling Haaland le joueur le mieux payé de Premier League, et de très loin. Cela permettrait également d’envoyer un message au Real Madrid et à des clubs saoudiens potentiellement intéressés…