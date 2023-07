Amicaux : West Ham s’impose face à Tottenham

Ce mardi, Tottenham lançait sa présaison en affrontant West Ham, qui a déjà disputé deux rencontres amicales ces derniers jours. Il s’agissait également des premiers pas d’Ange Postecoglou en tant qu’entraîneur des Spurs. Ces derniers ont mal démarré la rencontre car c’est Danny Ings qui a ouvert le score pour les Hammers (1-0,18e). Plus affûtés, les ouailles de David Moyes ont doublé la mise quelques minutes plus tard grâce à Divin Mubama (2-0, 23e), concrétisant ainsi la belle entame de ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Dominé et mené de deux buts, Tottenham est revenu avec de meilleures intentions en seconde période et a inscrit deux buts coup sur coup. Pisté par le Napoli et le FC Barcelone, Giovani Lo Celso a réduit l’écart (58e) avant que Destiny Udogie ne remette les deux équipes à hauteur (2-2, 61e). Pourtant, à l’orée des dix dernières minutes de jeu, c’est Gianluca Scamacca qui a permis à West Ham de reprendre l’avantage sans plus jamais le lâcher. Troisième succès de suite pour les coéquipiers de Lucas Paqueta dans cette préparation tandis que les Spurs devront faire se ressaisir dimanche contre Leicester (12h).

À lire

Hugo Lloris a réclamé son départ de Tottenham