Le PSG a entamé des négociations pour prolonger son crack Désiré Doué !

Le Paris Saint-Germain veut miser sur la durée avec Désiré Doué. Auteur d’un début de saison exceptionnel dans la capitale française (4 buts et 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues), à l’image de sa nouvelle prestation XXL contre le FC Barcelone, l’international tricolore (19 sélections, 4 buts) confirme qu’il est devenu un élément important du projet parisien. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale lui a d’ailleurs déjà transmis une offre de prolongation de contrat, avec l’ambition de le conserver pour les prochaines années. Une marque de confiance forte pour le jeune attaquant, actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2029.

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Et pour cause. À seulement 21 ans, Doué continue de franchir des paliers sous les ordres de Luis Enrique. Sa capacité à éliminer ses adversaires, sa créativité et sa polyvalence en font une arme précieuse dans le secteur offensif parisien. Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, l’ancien Rennais apporte de l’imprévisibilité au jeu du PSG et dispose encore d’une importante marge de progression. Ses prestations récentes, notamment sur la scène européenne, renforcent, par ailleurs, l’idée qu’il peut s’inscrire durablement parmi les cadres de l’équipe.

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Le PSG veut déjà sécuriser Doué

Mais le PSG ne souhaite pas seulement récompenser les performances de son jeune talent : il entend aussi anticiper l’avenir. La direction parisienne veut ainsi aligner sa rémunération sur son importance grandissante dans l’effectif. Le précédent de João Neves, prolongé après une seule saison dans la capitale, illustre cette volonté de sécuriser rapidement les joueurs considérés comme essentiels au projet. Reste désormais à trouver un accord définitif.

«Dans ce type de négociation, l’épilogue est rarement immédiat. Les discussions doivent avancer, les différentes parties trouver un terrain d’entente et les contours d’un éventuel nouvel engagement être définis», précise à ce titre nos confrères. Pour le PSG, l’objectif est, quoi qu’il en soit, clair : conserver ses jeunes talents et construire un effectif capable de rester compétitif sur la scène nationale et européenne. Une chose est sûre, en cherchant à verrouiller l’avenir de son numéro 14 - qui est rapidement passé à autre chose après avoir appris être absent de la liste des 30 nommés au Ballon d’or - le PSG envoie un nouveau message fort.