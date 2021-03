Le Hertha Berlin veut piquer Niko Kovac à Monaco !

La suite après cette publicité

L'été dernier, l'AS Monaco entamait un nouveau cycle et engageait Niko Kovac, l'ex-entraîneur du Bayern Munich. L'ex-international croate signait alors un bail de trois années et remplaçait donc Robert Moreno. Après des débuts plutôt compliqués, les Monégasques ont su imposer un rythme infernal à leurs adversaires, notamment au Paris Saint-Germain, et se rapprochent doucement, mais surement, des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions (ils sont quatrièmes).

On peut donc dire que le coup Kovac est un bon coup quand on voit le jeu, l'allant offensif et les résultats. Mais, avec cette réussite, forcément, le Croate dispose de contacts avec d'autres écuries. Selon les informations de Sky, c'est notamment le cas dans le pays qui l'a révélé en tant que coach : l'Allemagne. En Bundesliga, deux clubs chercheraient à trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine : Francfort et le Hertha Berlin.

Kovac ne veut pas partir

Concernant l'écurie de la capitale, Sky explique que Kovac est candidat. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre les deux parties pour voir s'il était possible de s'engager mutuellement dans un nouveau projet. Toutefois, le média allemand met un petit bémol à cette information, car partir de la Principauté cet été est quasiment impossible et qu'il va donc falloir patienter un petit peu de temps pour voir ce mariage s'effectuer.

Il est aussi ajouté que le Croate se plairait beaucoup en Principauté et qu'il souhaite donc poursuivre son aventure avec l'équipe du Prince Albert II. D'autant plus quand on voit les résultats qu'il parvient à obtenir. Une bonne nouvelle donc pour les Asémistes, qui ont été plutôt abonnés, ces dernières années, à une instabilité chronique, on pense notamment à l'enchaînement Jardim-Henry-Jardim. Que les supporters soient rassurés : cette époque est révolue !