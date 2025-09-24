Menu Rechercher
Commenter 10

Ballon d’Or 2025 : révélations sur la réaction de Lamine Yamal dans le vol retour pour Barcelone

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ronaldinho, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal @Maxppp

Le FC Barcelone a assisté à la défaite de Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or. Rentrée dans la foulée en Catalogne, la délégation blaugrana attendait de voir comment sa star de 18 ans allait réagir. Selon le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez, le jeune Espagnol l’a plutôt bien pris.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨

😏 "Lamine estuvo muy bromista en el vuelo de vuelta de la gala del Balón de Oro".

👍 "En el Barça lo ven muy maduro y están muy contentos".
Voir sur X

« Il y avait des doutes sur la façon dont il allait prendre la chose parce que c’est l’une des premières grosses défaites de sa jeune carrière. De ce qu’on m’a dit, Lamine Yamal plaisantait beaucoup avec tout le monde. Ils le voient plus mature que jamais. Ça l’a servi pour être plus mature et plus motivé que jamais. Au Barça, ils sont très contents. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier