Ballon d’Or 2025 : révélations sur la réaction de Lamine Yamal dans le vol retour pour Barcelone

Le FC Barcelone a assisté à la défaite de Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or. Rentrée dans la foulée en Catalogne, la délégation blaugrana attendait de voir comment sa star de 18 ans allait réagir. Selon le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez, le jeune Espagnol l’a plutôt bien pris.

La suite après cette publicité

« Il y avait des doutes sur la façon dont il allait prendre la chose parce que c’est l’une des premières grosses défaites de sa jeune carrière. De ce qu’on m’a dit, Lamine Yamal plaisantait beaucoup avec tout le monde. Ils le voient plus mature que jamais. Ça l’a servi pour être plus mature et plus motivé que jamais. Au Barça, ils sont très contents. »