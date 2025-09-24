Ballon d’Or 2025 : révélations sur la réaction de Lamine Yamal dans le vol retour pour Barcelone
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone a assisté à la défaite de Lamine Yamal dans la course au Ballon d’Or. Rentrée dans la foulée en Catalogne, la délégation blaugrana attendait de voir comment sa star de 18 ans allait réagir. Selon le journaliste d’El Chiringuito, José Alvarez, le jeune Espagnol l’a plutôt bien pris.
La suite après cette publicité
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 02:13
🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨Voir sur X
😏 "Lamine estuvo muy bromista en el vuelo de vuelta de la gala del Balón de Oro".
👍 "En el Barça lo ven muy maduro y están muy contentos".
😏 "Lamine estuvo muy bromista en el vuelo de vuelta de la gala del Balón de Oro".
👍 "En el Barça lo ven muy maduro y están muy contentos".
« Il y avait des doutes sur la façon dont il allait prendre la chose parce que c’est l’une des premières grosses défaites de sa jeune carrière. De ce qu’on m’a dit, Lamine Yamal plaisantait beaucoup avec tout le monde. Ils le voient plus mature que jamais. Ça l’a servi pour être plus mature et plus motivé que jamais. Au Barça, ils sont très contents. »
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer