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La révélation de Pape Gueye sur Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé, buteur avec les Bleus face au Brésil @Maxppp

«Le statut, il a changé». Depuis son but héroïque en finale de CAN face au Maroc (0-1), Pape Gueye a vu le regard du peuple sénégalais, et même du monde du football, évoluer sur sa personne. Dans un entretien accordé au journal l’Equipe, l’international sénégalais s’est exprimé sur ce changement de stature. Il a dévoilé une anecdote sur Kylian Mbappé qui l’illustre bien.

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«Honnêtement, oui, mon statut, il a changé (il sourit). C’était un objectif, déjà. Quand j’ai décidé de rejoindre la sélection à 20-21 ans, je voulais devenir quelqu’un dans mon pays. Quelqu’un d’important. Je suis maintenant un exemple aussi pour les Sénégalais, pour la jeunesse, j’en suis fier. Comment je le vois ? Quand on a joué contre le Real Madrid, avant le match, Mbappé est venu me voir et il m’a dit qu’il ne fallait pas que je remette la même (le même but que face au Maroc). Ça prouve que tout le monde a regardé le match. Quand j’ai le ballon de loin, les adversaires savent ce qui peut arriver. Ça prouve que je travaille bien.»

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