Portugal : Jorge Jesus annonce le forfait de Bruno Fernandes contre la Norvège

Le Portugal devra se passer de Bruno Fernandes pour son déplacement en Norvège ce dimanche (20 h 45), lors de la deuxième journée de la Ligue des nations. Légèrement blessé jeudi lors de la victoire contre le pays de Galles (1-0), le milieu de Manchester United sera ménagé afin de préparer la prochaine rencontre face au Danemark. « Je préfère ne pas prendre de risques avec Bruno Fernandes sur ce match et pouvoir compter sur lui au Danemark », a expliqué le sélectionneur portugais en conférence de presse. La titularisation de Cristiano Ronaldo reste également incertaine. Remplacé à la 67e minute contre les Gallois, le quintuple Ballon d’Or pourrait débuter sur le banc face à la sélection d’Erling Haaland. Son entraîneur prendra une décision après la dernière séance d’entraînement et une discussion avec son capitaine.

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En revanche, João Neves devrait retrouver une place de titulaire à Oslo. Arrivé au rassemblement avec un léger problème physique, le milieu du PSG avait été préservé contre le pays de Galles, ne disputant que les dernières minutes. Après lui avoir fait passer une IRM, son sélectionneur avait déjà prévu de le titulariser face à la Norvège. Autre Parisien concerné, Nuno Mendes sera également disponible. Le latéral gauche, remplacé en seconde période jeudi en raison de la fatigue, pourra tenir sa place pour cette deuxième rencontre de la compétition.