La Lazio Rome réagit à la banderole visant Elseid Hysaj

Dans un communiqué publié ce mardi matin, la Lazio Rome réagit à la polémique visant sa nouvelle recrue Elseid Hysaj. Après une vidéo relayée sur les réseaux montrant l'international albanais en train de chanter Bella Ciao (chant révolutionnaire italien) pour son bizutage, des ultras ont dévoilé lundi une banderole déclarant «Hysaj parasite, la Lazio est fasciste». Derrière, plusieurs supporters romains ont montré leur soutien au défenseur de 27 ans avec le hashtag #iostoconHysaj (je soutiens Hysaj) avant que le club romain ne réagisse officiellement à ce message.

«La SS Lazio condamne fermement la bannière honteuse contre le joueur Elseid Hysaj. Ce n'est pas le premier épisode de ce genre. Nous ne serons jamais du côté de ceux qui nient les valeurs du sport, peut-on lire dans le communiqué. Nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui utilisent des tonalités violentes et agressives : il n'y a pas de place pour eux dans notre monde, qui s'inspire des saines valeurs sportives de l'équité et de la compétition, du respect mutuel et de la coexistence civile et qui vise à surmonter toutes les barrières sociales, culturelles, économiques et raciales».