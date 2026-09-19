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UEFA Nations League

Italie : Roberto Mancini annonce la couleur après sa première liste

Par Allan Brevi
1 min.
Roberto Mancini, lorsqu'il était sélectionneur @Maxppp

L’Italie entame un nouveau cycle avec le retour de Roberto Mancini sur le banc de la Nazionale. Pour sa première liste depuis sa nomination, le sélectionneur a convoqué 34 joueurs, dont neuf nouveaux visages, avec l’objectif de poser rapidement les premières bases de son projet. Un large groupe qui devra permettre à Mancini d’observer ses options avant un calendrier chargé en Ligue des Nations, avec notamment un rendez-vous face à la France. Le technicien italien veut surtout utiliser ce rassemblement pour commencer à construire son équipe sur le long terme.

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Mancini a d’ailleurs tenu à relativiser la portée de cette première sélection, tout en affichant clairement ses ambitions pour la suite. « Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ces convocations ne sont qu’un premier pas. » Le sélectionneur italien veut ainsi avancer progressivement et identifier les joueurs capables de devenir les piliers de sa nouvelle Nazionale. Une première étape avant de donner une véritable identité à l’équipe et de préparer les prochaines échéances.

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