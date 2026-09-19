Italie : Roberto Mancini annonce la couleur après sa première liste

L’Italie entame un nouveau cycle avec le retour de Roberto Mancini sur le banc de la Nazionale. Pour sa première liste depuis sa nomination, le sélectionneur a convoqué 34 joueurs, dont neuf nouveaux visages, avec l’objectif de poser rapidement les premières bases de son projet. Un large groupe qui devra permettre à Mancini d’observer ses options avant un calendrier chargé en Ligue des Nations, avec notamment un rendez-vous face à la France. Le technicien italien veut surtout utiliser ce rassemblement pour commencer à construire son équipe sur le long terme.

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Mancini a d’ailleurs tenu à relativiser la portée de cette première sélection, tout en affichant clairement ses ambitions pour la suite. « Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ces convocations ne sont qu’un premier pas. » Le sélectionneur italien veut ainsi avancer progressivement et identifier les joueurs capables de devenir les piliers de sa nouvelle Nazionale. Une première étape avant de donner une véritable identité à l’équipe et de préparer les prochaines échéances.