Bayern Munich : les dirigeants ont tranché dans le dossier Olise

Michael Olise semble faire les bonnes affaires du club en Bavière. En effet, depuis le début de la saison 2025-26, l’ailier droit du Bayern Munich réalise des statistiques complètes hallucinantes. Celui-ci comptabilise 16 buts et 23 passes décisives en 38 matchs. Par ailleurs, son contrat avec les Bavarois court jusqu’en 2029, soit encore trois ans. Dans ce contexte, l’ensemble du club n’est pas décidé à le voir partir aussitôt. Comme indique BILD, le président du directoire de la formation allemande, Jan-Christian Dreesen, ainsi que son directeur sportif, Max Eberl, ont exclu toute possibilité de départ d’Olise du club de Bundesliga (leader du championnat).

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Le PDG a d’abord expliqué au média : « peu importe le club qui tente de le recruter, celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern ». De son côté, Eberl privilégie également la longévité, et refuse de le voir prendre la porte de sortie. « On ne s’en préoccupe pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu’un grand joueur. Michael est sous contrat avec nous jusqu’en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins ». D’après les informations relayées par la source, il existerait un consensus interne : Michael Olise n’est pas à vendre, quelles que soient les offres qui pourraient lui parvenir cet été. Le Real Madrid, Liverpool et Manchester City devront ainsi étudier un autre cas cet été, car le joueur de 24 ans ne sera pas sur le marché des transferts et ceci est irrévocable.