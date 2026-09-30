Barça : Joan Laporta fracasse le Real Madrid

Joan Laporta n’a pas épargné le Real Madrid. Présent à Copenhague à l’occasion de l’Assemblée des European Football Clubs (EFC), le président du FC Barcelone a vivement critiqué le rival madrilène pour son attitude dans l’affaire Negreira. « Ce que nous ne pouvons pas accepter, c’est que l’on manque à la vérité et qu’à chaque fois qu’ils interviennent publiquement, ils s’en prennent au Barça », a-t-il déclaré rapporte Marca. Le dirigeant catalan s’est surtout attaqué à la décision du Real de se constituer partie dans cette affaire : « Ils sont intervenus dans l’affaire Negreira, selon nous uniquement pour prolonger l’affaire et justifier les agissements de leur télévision et un discours qu’ils ont prédéterminé. »

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Laporta a également confirmé que le conflit avait totalement détérioré les rapports entre les deux clubs. « Avec Madrid, vous savez que les relations sont rompues. C’est là qu’il y a confrontation et la relation existante est nulle », a-t-il insisté, tout en réclamant que certaines déclarations sur le Barça soient rectifiées. Une situation à l’opposé de celle avec l’Atlético de Madrid. Après les tensions de l’été, Laporta a retrouvé Miguel Ángel Gil Marín à Copenhague et assure que les deux hommes ont aplani les différends avant de reprendre leur bonne relation.