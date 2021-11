JT Foot Mercato : tout Paris célèbre le nouveau Ballon d'Or de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Messi rend fou Paris

Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or ce lundi, mais c'est aussi le premier joueur du PSG à recevoir le trophée tant convoité. Une première qui est une grande fierté pour le principal intéressé. «C'est très spécial et c'est un honneur pour moi», a-t-il avoué. Globalement c'est tout Paris qui semble ravi de cette récompense ô combien prestigieuse... À commencer par ses coéquipiers, à l'image de Mbappé qui l'a félicité sur Instagram. Même son président, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à saluer le sacre de La Pulga. Son équipementier adidas a vu les choses en grand en installant sept chèvres sur le Trocadéro, à Paris. Un petit jeu de mots en guise d'hommage.

La rage de CR7

Le Ballon d'Or a aussi rendu chèvre Cristiano Ronaldo. Enfin, plus exactement, c'est le rédacteur en chef de France Football qui a rendu fou la star portugaise. «Lorsqu'il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de Ballon d'Or que Lionel Messi. Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille», a déclaré CR7 avant d'ajouter : «il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté "France Football" et le Ballon d'Or.»

Le Barça à fond sur Torres

Le FC Barcelone cherche à se renforcer sur le plan offensif. Arthur Cabral est un des dossiers chauds mais il est loin d'être le seul. Il y a également Ferran Torres, qui est très apprécié par le Barça. C'est le vice-président blaugrana Rafael Yuste, en personne, qui l'a annoncé publiquement. «Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion. Nous avons des amis à Manchester City et il y a une bonne relation entre nous».