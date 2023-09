Bundesliga : avec un nouveau doublé de Guirassy, Stuttgart enfonce Darmstadt

Mais où s’arrêteront donc Serhou Guirassy et Stuttgart ? Impressionnants depuis le début de saison en Bundesliga, le buteur malien et le VfB avaient l’occasion de prendre la première place ce vendredi en cas de victoire contre la lanterne rouge Darmstadt. Et à domicile, les ouailles de Sébastien Hoeness n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires.

Classement général Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Stuttgart 12 5 10 4 0 1 17 7 2 Leverkusen 10 4 8 3 1 0 13 5 3 Bayern Munich 10 4 7 3 1 0 11 4 4 Leipzig 9 4 9 3 0 1 13 4 5 Hoffenheim 9 4 4 3 0 1 10 6 6 Wolfsbourg 9 4 2 3 0 1 7 5 7 Dortmund 8 4 3 2 2 0 8 5 8 Union Berlin 6 4 2 2 0 2 9 7 9 Francfort 6 4 1 1 3 0 4 3 10 Fribourg 6 4 -5 2 0 2 5 10 11 Heidenheim 4 4 -1 1 1 2 8 9 12 Brême 3 4 -3 1 0 3 6 9 13 Bochum 3 4 -5 0 3 1 4 9 14 M'gladbach 2 4 -4 0 2 2 8 12 15 Augsbourg 2 4 -5 0 2 2 7 12 16 Cologne 1 4 -4 0 1 3 3 7 17 Mayence 1 4 -9 0 1 3 3 12 18 Darmstadt 1 5 -10 0 1 4 6 16 Voir le classement complet

En effet, malgré l’ouverture du score malheureuse de Dan-Axel Zagadou en faveur des visiteurs, les locaux ont repris l’avantage presque directement. Alors qu’Enzo Millot, passé par Monaco, a remis les deux équipes à égalité grâce à une passe décisive de Guirassy (1-1, 22e), ce dernier a permis aux siens de virer en tête peu après la demi-heure de jeu (2-1, 32e). Pas rassasié, l’ancien de Rennes a même inscrit son dixième but de la saison en championnat afin de parachever le succès des siens (3-1, 90+3e). Une victoire qui leur permet ainsi de prendre, provisoirement, la tête de la Bundesliga.