La presse européenne s'enflamme pour Karim Benzema, Ole Gunnar Solskjaer cartonne José Mourinho

Le suspense reste entier en Ligue 1

Après la victoire du LOSC, vendredi soir, sur la pelouse de Metz (2-0), le PSG a répondu avec la manière hier. Une victoire à Strasbourg (4-1) qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de recoller à trois point du leader lillois, et de «planer», comme le titre L'Équipe ce matin. De son côté, Le Parisien rend également hommage à la performance du PSG en titrant : «Paris cartonne avant le Bayern». Une bonne façon de garder le rythme et de bien préparer la rencontre de Ligue des Champions de mardi soir. Une victoire qui permet également aux Parisiens de mettre la pression sur leurs concurrents directs. À commencer par l'AS Monaco qui reçoit Dijon, cet après-midi. «Faux pas interdit», peut-on lire ce matin en Une de l'édition sport de Nice Matin. Même son de cloche du côté du journal Le Progrès, si «l'OL souhaite lutter pour le titre» jusqu'au bout. Des Lyonnais qui reçoivent Angers, ce soir, en clôture de cette 32e journée de Ligue 1.

Benzema met encore tout le monde d'accord

En Espagne, le titre s'est peut-être joué, hier soir, lors du Clasico. Une rencontre remportée par le Real Madrid (2-1). Mais surtout une victoire qui permet aux hommes de Zidane de s'emparer provisoirement de la tête du classement. «Leader épique !» peut-on lire en Une de AS, ce matin. De son côté, Marca met également en avant la performance madrilène, et plus particulièrement celle d'un certain Karim Benzema en titrant : «le Real Madrid arme le talon». Une référence au but absolument génial, inscrit par le Français en début de rencontre, sur un centre de Lucas Vazquez. Un geste également salué par L'Équipe qui parle d'un «Benzema Talon d'or». En revanche, c'est plutôt la soupe à la grimace du côté de la Catalogne, ce matin. «Quel coup !» peut-on lire en Une de SPORT. Un sacré retour à la réalité pour des Barcelonnais qui enchainaient et qui commençaient à croire au titre en fin de saison.

Solskjaer répond à Mourinho

En Angleterre, la petite guerre entre José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer prend un nouveau tournant ce matin. Après avoir mis le feu au poudre avant-hier, en rappelant qu'il était le dernier manager à avoir soulevé un trophée avec les Red Devils, en chargeant Solskjaer par la même occasion, le Norvégien n'a pas tardé à lui répondre. Des propos repris en Une de The Sun, où OGS explique qu'il ne se satisfera jamais, ni se réjouira d'une seconde place. Un pic envoyé en direction du Special One qui, après son aventure mancunienne et sa deuxième place en Premier League avait qualifié cette performance d'exploit dans sa carrière. De son côté, le Daily Star fait également monter la sauce en parlant d'un «combat Ole contre José». Enfin, le Manchester Evening News cite également le manager de United ce matin pour qui : «ni lui, ni le club, ne peuvent se satisfaire d'une seconde place». Une chose est sûre, on a hâte d'être cet après-midi, 17h30, pour assister à la chaleureuse poignée de mains entre les deux hommes.