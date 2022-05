Fabinho reprend Kylian Mbappé de volée

Depuis sa prolongation de contrat au Paris Saint Germain, Kylian Mbappé enchaîne les interview avec différents médias et internationaux. Pour TNT Sports Brasil, il avait révélé : «l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est que l'on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Nations League. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent.»

Pour ESPN, le brésilien Fabinho, ancien coéquipier de Mbappé à Monaco, répondait à la star du PSG et de l'Equipe de France, estimant que le Brésil et l'Argentine ne ferait pas tâche en Europe : «peut-être que la qualité des équipes sud-américaines n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Mais cela ne le rend pas facile à jouer. Je ne sais pas si la France a déjà joué en Bolivie ? Je pense que le Brésil et l'Argentine se qualifieraient en premier s'ils jouaient ici en Europe.»