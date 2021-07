Les émouvantes révélations d'Angel Di Maria après le triomphe de l'Argentine

Les larmes les plus chaudes, au coup de sifflet final, sur la pelouse du Maracaña, auront sûrement été celles de Lionel Messi. La Pulga a vu s'envoler, en un soupir, des années de disette en sélection et de frustration. Une tristesse transformée en joie infinie. Un bonheur rendu possible par l'un de ses meilleurs amis et coéquipier, Angel Di Maria. El Fideo, 33 ans, a offert à Lionel Messi et à toute une nation le but du titre. A la 22e minute, c'est lui qui profite d'une erreur de Renan Lodi pour aller battre Ederson d'un lob précis de l'extérieur du gauche.

La suite après cette publicité

Forcément, au coup de sifflet final, Angel Di Maria était ému. «Je n'arrive toujours pas à pleurer, parce que je n'ai pas encore fini de planer. Nous en avons tellement rêvé, nous nous sommes tellement battu pour y parvenir. Beaucoup de gens nous ont dit que nous ne pourrions pas nous relever et nous ont critiqués. J'ai tellement cogné ma tête contre le mur qu'aujourd'hui il s'est cassé (rires)» est parvenu à extérioriser l'attaquant du Paris Saint-Germain, avant d'évoquer son but, qui a ravivé d'agréables souvenirs dans sa mémoire.

La prophétie de Lionel Messi

«Rodrigo (De Paul) m'a fait une passe parfaite. Cela s'est terminé comme lors du match contre le Nigeria aux Jeux Olympiques», a-t-il raconté, ému. Le 23 août 2008, à Pékin, Angel Di Maria avait inscrit le seul but de la finale du Tournoi Olympique face au Nigéria, offrant à l'Albiceleste de Messi, Mascherano, Agüero, Banega, Lavezzi et Riquelme son deuxième titre intercontinental consécutif. A un an de la Coupe du Monde au Qatar, le Rosarino croit qu'il faut désormais compter sur l'Argentine. «Je suis heureux (...) pour tous les fous qui sont venus ici. Une Coupe du monde arrive bientôt et c'est un très grand coup que nous venons de frapper».

Comment oublier d'évoquer son partenaire particulier, Lionel Messi. Au micro de TyC Sports, El Fideo a terminé la gorge serrée. «Ça va être inoubliable. Messi m'a dit merci, et je lui ai répondu merci. Il m'avait dit que c'était ma finale, que c'était ma revanche pour toutes les finales auxquelles je n'ai pu participer (Di Maria était absent en finale de la Coupe du Monde 2014, il était sorti blessé à la 29e minute de la finale de Copa América 2015 perdu face au Chili puis n'avait disputé que 57 minutes de la finale perdue en 2016, toujours contre le Chili). Cela devait être aujourd'hui et ça l'a été». Fideo, fidèle lieutenant de la Pulga jusqu'au bout.