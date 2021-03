Le RB Leipzig ferme la porte à un départ d’Ibrahima Konaté !

La suite après cette publicité

C’est une information qui nous était dévoilé ce lundi. Liverpool était en passe de s’offrir le défenseur français de Leipzig Ibrahima Konaté. Les Reds, à la recherche d’un joueur en défense pour la saison prochaine, avaient décidé de miser sur le jeune joueur de 21 ans et donc de débourser 40 millions comme l’expliquait The Athletic.

Mais après Ibrahima Konaté, c’est au tour du directeur sportif du RB Leipzig, Markus Krosche de démentir fermement les rumeurs de départ. « Je pense que ce n'est pas une option pour Ibu (Konaté). Il a un long contrat avec nous et il sait ce que nous représentons pour lui et ce qu'il représente pour nous. Il n'a pas eu de chance l'année dernière, car il a été blessé à long terme, mais cette année il se développe bien et c'est un joueur extrêmement important qui a beaucoup de potentiel. Nous voulons l'aider à se développer davantage, et nous jouons en Europe et avons une très bonne équipe, donc je ne vois pas de raison pour lui de nous quitter », a-t-il expliqué.