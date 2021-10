Serie A : contre le Hellas Vérone et un grand Simeone, la Juventus chute à nouveau

Après le nul arraché par l'Atalanta Bergame face à la Lazio (2-2), la onzième journée de Serie A se poursuivait ce samedi à 18 heures. Au Marc'Antonio Bentegodi, l'Hellas Vérone (10e, 12 pts) recevait la Juventus Turin (7e, 15 pts). Auteurs d'un début de saison en demi-teinte (4 victoires, 3 nuls, 3 défaites), les Bianconeri devaient relever la tête après une défaite devant leur public face à Sassuolo (1-2). Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri alignait ainsi un 4-4-2 où Morata et Dybala formaient le duo d'attaque. Rabiot était lui aussi titulaire. En face, le club de Vérone, qui restait sur un match nul obtenu sur la pelouse de l'Udinese, se présentait en 3-4-3 où Simeone débutait à la pointe de l'attaque. Une rencontre qui démarrait d'ailleurs tambour battant, au grand dam des coéquipiers de Bonucci. Malgré une première tentative initiée par Morata (8e), la Juve allait se faire rapidement surprendre...

Après une perte de balle turinoise, l'Hellas se projetait en contre et Simeone, opportuniste, ouvrait le score malgré une première parade de Szczesny (1-0, 11e). Déjà auteur d'un quadruplé la semaine dernière contre la Lazio (4-1), l'attaquant argentin, en feu, s'offrait même un doublé trois minutes plus tard d'une merveille de frappe enroulée terminant dans la lucarne du portier turinois (2-0, 14e). Son huitième but de la saison et au quart d'heure de jeu, le break était déjà fait. Piquée à vif, la Vieille Dame tentait de réagir mais Dybala voyait sa frappe enroulée du gauche repoussée par la transversale de Montipo (44e) et les Turinois rentraient, tête basse, aux vestiaires. Une après-midi très compliquée pour les Bianconeri à Vérone, cueillis par le réalisme de Simeone. Malgré la réduction du score de McKennie dans les derniers instants de la partie (2-1, 80e) et une exceptionnelle parade de Montipo face à Dybala (90e), la Juve enchaînait un deuxième revers de suite en Serie A. Avec cette victoire (2-1), les hommes de Igor Tudor grimpent à la 7e place avant de se déplacer chez le leader napolitain lors de la prochaine journée. De son côté, la Juve (8e) ne se rassure pas avant d'accueillir, mardi prochain, le Zénith pour la 4ème journée du groupe H de la Ligue des Champions.

