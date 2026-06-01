Rodri répond aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid

Présent devant les médias ce lundi avec la sélection espagnole, Rodri Hernández, le milieu de terrain de Manchester City, a fait le point sur son avenir. Celui qui disputera la Coupe du Monde 2026 avec la Roja est revenu sur les rumeurs le liant au Real Madrid.

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« Ça fait partie du football. Je me concentre sur mon rôle de leader en équipe nationale. C’est mon objectif. Je comprends les critiques, mais je ne vais pas y consacrer mon temps. On verra après la Coupe du Monde », a-t-il déclaré.