Serie A : Empoli s’éloigne de la zone rouge après sa victoire sur Lecce

Suite de la 28ème journée de Serie A ce lundi avec une affiche, retardée à cause d’un début d’incendie dans les vestiaires du stade, de bas de tableau entre Empoli et Lecce, respectivement 14ème et 16ème du championnat italien avant le coup d’envoi. Le premier quart d’heure de la rencontre était assez équilibré entre les deux formations puis les locaux mettaient un coup d’accélérateur sans réussir à trouver la faille cependant.

Francesco Caputo allumait la première mèche (19e) tandis que Razvan Marin flirtait avec le cadre sur deux coups de pied arrêtés (27e et 35e) et Tommaso Baldanzi faisait briller Wladimiro Falcone (41e). Au retour des vestiaires, les débats restaient équilibrés mais à l’heure de jeu, Fabiano Parisi filait vers le but et se faisait faucher par le capitaine des visiteurs, Morten Hjulmand. Francesco Caputo exécutait la sentence et ouvrait le score pour les locaux (62e s.p., 1-0). Grâce à cette victoire, Empoli s’éloigne de la zone rouge tandis que Lecce est en danger après cette nouvelle défaite.

Empoli-Lecce : le coup d’envoi retardé à cause d’un début d’incendie dans les vestiaires