Serie A : la Fiorentina accroche Naples

Ce dimanche, dans le cadre de la 5e journée de Serie A, la Fiorentina recevait Naples. Une rencontre importante pour les deux équipes, auteures d’un début de saison compliqué. Après deux prestations convaincantes, la Fiorentina a de nouveau affiché ses faiblesses du début de saison face à un Napoli d’abord maître de son sujet. Dominés et bousculés en première période, les hommes de Paolo Vanoli ont concédé l’ouverture du score sur un corner de Matteo Politano repris par Billy Gilmour (1-1, 23e).

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Plus agressive et entreprenante au retour des vestiaires, la Viola a réussi à sonner la révolte sous l’impulsion d’un Franco Mastantuono très remuant. Une réaction concrétisée par l’égalisation d’Alex Jiménez sur un service de Cher Ndour. À l’image d’un Kevin De Bruyne décevant, Naples s’est éteint au fil de la rencontre et a concédé un nul logique face à des Florentins réveillés trop tard. Au classement, Naples est neuvième. La Fio est 16e.