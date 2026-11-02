Le FC Barcelone fonce sur un indésirable de Manchester United

Le FC Barcelone traverse une période délicate sur le plan défensif. Malgré le carton contre Alavés ce week-end (6-1), les blessures d’Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen et Xavi Espart ont considérablement mis à mal les plans d’Hansi Flick ces dernières semaines, au point de pousser la direction sportive à envisager un renfort dans l’axe. Deco avait déjà tenté de convaincre son entraîneur de recruter un défenseur central l’été dernier, sans succès. Mais la situation actuelle pourrait bien changer la donne.

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Dans cette optique, plusieurs profils sont étudiés par les dirigeants catalans. Parmi eux figure entre autres Lisandro Martínez, dont la situation à Manchester United suscite des interrogations, selon Sport. Âgé de 28 ans, l’international argentin est sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. Son avenir à Old Trafford est plus qu’incertain et les Red Devils auraient déjà envisagé la possibilité de le laisser partir. Un contexte qui pourrait offrir une opportunité intéressante au Barça.

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Le Barça veut recruter, mais…

Critiqué pour ses performances dans une saison difficile pour Manchester United, il a notamment été expulsé lors de la défaite contre Chelsea, après avoir reçu deux avertissements en l’espace de quatre minutes. Ses déclarations sur le manque d’investissement du club lors du dernier mercato estival auraient également contribué aux tensions avec sa direction. Le défenseur traverse effectivement une période compliquée en Angleterre et cela pourrait faciliter un éventuel départ cet hiver.

Le Barça fonce ainsi sur la piste de l’Argentin, mais à une condition : pouvoir boucler une opération à moindre coût. The Athletic a confirmé que l’intérêt catalan dépendait de la possibilité d’obtenir un transfert économiquement abordable. La marge de manœuvre financière du club est en effet très limitée, avec seulement trois à quatre millions d’euros disponibles pour janvier. Pour financer une arrivée plus coûteuse, les Blaugranas devront donc d’abord vendre et Alejandro Baldé pourrait être une monnaie d’échange…