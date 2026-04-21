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FC Barcelone : Hansi Flick encense Roony Bardghji

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Roony Bardghji avec le FC Barcelone @Maxppp

Lors de sa conférence de presse ce mardi, Hansi Flick a tenu à souligner le comportement exemplaire de Roony Bardghji, malgré un temps de jeu réduit ces dernières semaines. Conscient des attentes entourant la pépite suédoise, le technicien allemand a envoyé un message fort au remplaçant de Lamine Yamal : «c’est un professionnel exceptionnel. La situation n’est pas facile. Il aspire à plus de temps de jeu, ce qui est normal. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu ; il a l’un des meilleurs joueurs du monde devant lui. C’est un joueur extraordinaire, il évolue avec les meilleurs au monde et il a beaucoup progressé. Je lui ai déjà dit que nous en reparlerions à la fin de la saison. Chaque joueur est important et nous avons besoin qu’ils restent motivés.»

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Arrivé l’été dernier en Catalogne, le jeune prodige de 20 ans continue son apprentissage du très haut niveau au sein d’un effectif ultra-concurrentiel. Pour cette saison 2025/2026, Roony Bardghji affiche un bilan solide avec 22 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana. Dans le détail, il comptabilise 2 buts et 2 passes décisives en un peu plus de 600 minutes de jeu. Des chiffres encourageants qui témoignent de son efficacité lors de ses entrées en jeu. Reste à savoir s’il souhaite se contenter de ça en Catalogne alors que Monaco est notamment sur ses traces.

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