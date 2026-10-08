PSG : le drôle de onze que prépare Luis Enrique en Ligue 1

Après trois semaines de pause, le PSG repart au combat. Le double champion d’Europe recevra Le Mans samedi (20h45) à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1 mais avec les yeux déjà tournés vers son grand rendez-vous en Ligue des Champions quatre jours plus tard à l’Etihad Stadium contre Manchester City. C’est sans doute en pensant à ce déplacement en Angleterre que Luis Enrique et la direction sportive ont accordé à Ousmane Dembélé et Nuno Mendes quelques jours de repos supplémentaires, eux qui ont été beaucoup sollicités durant cette trêve internationale. «Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre» indiquait un peu plus tôt un communiqué du club.

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Le Français et le Portugais sont d’ores et déjà forfaits pour le match de ce week-end et rejoignent Senny Mayulu, blessé pour un mois. L’international espoirs ne joue pas beaucoup depuis le début de la saison, à l’inverse de Warren Zaïre-Emery, dont la présence au Parc des Princes est de plus en plus improbable après avoir été victime d’une petite lésion à la cuisse gauche en équipe de France. Aucun risque ne sera pris par le staff médical. D’autres Parisiens ont beaucoup joué, aux quatre coins du monde pour certains. On pense à Marquinhos qui s’est déplacé en Australie et en Inde, quand Pacho a disputé des matchs au Japon et en Corée du Sud. Achraf Hakimi a quant à lui repris la compétition avec le Maroc.

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Des changements partout

Il revenait tout juste de blessure mais a été préservé lors du dernier match face au Mali et n’a disputé que 21 minutes en trois matchs. Enfin, du côté des Espagnols, Ferran Torres est revenu plus tôt, lui qui souffre d’un problème à la cheville, et Fabian Ruiz a assisté à la naissance de son premier enfant. Il n’a pas joué les deux derniers matchs avec la Roja. En connaissant les états des uns et des autres, Luis Enrique devrait aligner une équipe inédite face aux Manceaux, avec l’idée de faire tourner son effectif pour limiter les risques en vue du mercredi suivant, et donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu depuis le début de la saison. La défense va particulièrement bouger pour protéger Safonov, qui lui serait titulaire.

Hakimi pourrait débuter mais son manque de compétition ne lui permettra sans doute pas de disputer tout le match. Sans Zaïre-Emery, Joao Neves deviendrait son remplaçant naturel. Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez ont une belle carte à jouer en défense centrale, tandis que Lucas Digne aurait lui aussi sa chance. Lucas Beraldo devient le favori pour démarrer dans l’axe devant la défense en compagnie de Neves et sans doute Ruiz. L’option Dro Fernandez n’est pas à écarter non plus. Devant, ils sont encore quatre pour trois places et la tendance est à faire démarrer Mika Godts pour la première fois depuis sa signature. Très intéressant avec les Diables Rouges, le Belge accompagnerait Doué et Akliouche, laissant Kvara sur le banc.