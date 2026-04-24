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Ligue 1

OM : de nouveaux absents pour Nice

Par Aurélien Léger-Moëc
Igor Paixao (Olympique de Marseille) contre le Sporting CP @Maxppp
Marseille Nice
betclic
1 1.46 N 4.80 2 5.60 Bonus 100€

La vie d’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas facile ces derniers temps, et Habib Beye n’échappe pas aux impondérables, comme les absences sur blessure. Et elles s’accumulent en cette fin de saison.

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« Aguerd, CJ Riley et Kondogbia, et se sont ajoutés à cela Gouiri, Nadir et Paixao », a répondu Beye en conférence de presse, en réponse à une question sur les absents pour affronter Nice dimanche soir à l’Orange Vélodrome.

Pub. le - MAJ le
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