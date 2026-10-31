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Ligue 2

Ligue 2 : Guingamp écrase le leader Saint-Étienne

Par Jordan Pardon
1 min.
cathro @Maxppp
Guingamp 3-0 ASSE

Sensation en Ligue 2 ce samedi soir. 12e du championnat avant la rencontre, Guingamp a créé la surprise en écrasant le leader stéphanois (3-0), au Roudourou. Stanislas Kielt lançait les hostilités en concluant un contre initié par un très bon travail de Samir Ben Brahim sur le côté (37e, 1-0). Ce dernier était proche de faire le break avant la pause (45+1e), mais Teddy Averlant s’en chargeait en déclenchant un missile aux 25 mètres au retour des vestiaires. Mamour Ndiaye était battu (50e, 2-0).

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En fin de rencontre, Amadou Samoura portait le score à 3-0 d’un lob plein de sang-froid. La messe était dite (85e, 3-0). Sacré coup d’arrêt pour les Verts, tombeurs de Nantes en toute fin de rencontre le week-end dernier (1-0). Les hommes de Ian Cathro concèdent leur deuxième défaite de la saison après celle à Dunkerque (2-1, le 12 septembre). L’ASSE reste leader de Ligue 2 mais voit l’écart resserrer avec Montpellier, deuxième avec seulement un point de retard après sa victoire face à Boulogne dans l’après-midi (0-3).

Pub. le - MAJ le
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