OM : Mason Greenwood absent de l’entraînement avant Rennes

En pleine crise, l’Olympique de Marseille s’apprête à défier le Stade Rennais dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Un match ô combien important pour le club olympien, qui reste sur un triste nul face au Paris FC et surtout une terrible élimination en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse, ce lundi, Roberto De Zerbi a d’ailleurs rappelé l’importance de ce rendez-vous, quelques minutes avant l’entraînement des Phocéens. Un entraînement où ne figurait pas Mason Greenwood, tout comme Nayef Aguerd. Autre absent de taille ? Amir Murillo, écarté par le technicien italien après des prestations jugées insuffisantes.