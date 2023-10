Real Madrid, EdF : Aurélien Tchouameni juge sa première en tant que défenseur central

La suite après cette publicité

Positionné dans un rôle de défenseur central par Carlo Ancelotti lors de la large victoire (4-0) du Real Madrid face à Osasuna à l’occasion de la 9e journée de Liga, Aurélien Tchouameni est revenu sur cette expérience inédite. Présent en conférence de presse avant le match des Bleus face aux Pays-Bas, l’habituel milieu de terrain des Merengues a, malgré tout, avoué se sentir plus à l’aise dans l’entrejeu.

«Mon père me disait que les 6 reculent peu à peu. Il a bien rigolé. J’ai pris du plaisir. J’ai plutôt fait une bonne prestation, mais je prends plus de plaisir au milieu. Possible que l’équipe aura besoin de moi en défense», a notamment déclaré le Tricolore de 23 ans. Reste désormais à voir si le Mister fera une nouvelle fois appel à Tchouameni au sein de sa charnière centrale…