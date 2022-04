Le propriétaire des Boston Celtics déclare son intérêt pour Chelsea

Interviewé par Sky News, le milliardaire Steve Pagliuca qui est notamment copropriétaire de la franchise de NBA des Boston Celtic, a révélé son intérêt pour l’achat de Chelsea. L’homme d’affaire fait également parti d’un groupe d’investisseurs qui possède la majorité des parts de l’Atalanta Bergame en Italie. Il devrait prochainement prendre publiquement des engagements concernant l’avenir de Chelsea en déclarant notamment qu’il « continuera à chérir et à préserver l'héritage et les traditions du club ».

La suite après cette publicité

« Tout au long de ma vie et de ma carrière, ma philosophie a toujours été d'opérer discrètement, avec intégrité, et de laisser mes actions et mes résultats parler haut et fort. Cependant, il est impératif de clarifier et d'assurer les supporters sur notre groupe de candidature et ses engagements, de souligner à quel point nous prenons au sérieux notre responsabilité potentielle envers Chelsea. Notre premier objectif est de faire des investissements stratégiques pour continuer à concourir pour les championnats et les trophées. De plus, nous continuerons à investir dans l'académie des jeunes pour développer les stars du futur et nous ne serions pas dans ce processus si nous n'avions pas une vision passionnante et inclusive pour Chelsea », a expliqué Pagliuca qui déposera sa candidature jeudi avant la date limite de dépôt. Chelsea affrontera le Real Madrid ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des Champions (21h).