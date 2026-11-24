Encore une défaite pour le RC Lens, complètement plombé par son entame de match à Leipzig. Avec deux buts pris dans les dix premières minutes, le Racing n’est jamais parvenu à revenir dans ce match de Ligue des Champions et s’incline 3-1. Malgré le résultat, et les chances de qualification qui s’amenuisent, les hommes de Didier Digard ont montré un bien meilleur visage en seconde période. C’est ce que veut retenir Matthieu Udol au micro de Canal+ après la rencontre.

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«On avait à cœur de faire un résultat pour laver l’affront de notre dernier match en Ligue des Champions (contre Côme, ndlr). Notre entame de match a été compliquée, reconnaît le buteur lensois du soir. On avait du mal à ressortir le ballon, ils faisaient un bon pressing, on a été trop timoré. On est revenu en seconde mi-temps avec beaucoup de bonnes choses. On a essayé d’aller chercher le nul. On va retenir le caractère de la seconde période car on aurait pu s’effondrer après le début de match. On a montré qu’on était capable de bonnes choses.»