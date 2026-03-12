Lille promet déjà l’enfer à Aston Villa pour le match retour

Du cran, de la personnalité, et des buts. C’est à peu près tout ce dont auront besoin les Lillois pour espérer décrocher une qualification en 1/4 de finale de Ligue Europa la semaine prochaine. Battus 1-0 à domicile par Aston Villa ce jeudi, les hommes de Bruno Genesio auront fort à faire à Villa Park pour inverser la tendance.

Dans les rangs lillois, on n’était en tout cas pas résigné après la rencontre, bien au contraire. Si la frustration était de rigueur, l’espoir l’était tout autant avant d’aborder ce second acte : «c’est un but un peu bizarre (que marque Aston Villa) : un long ballon où il (Watkins) la reprend en une touche de balle, regrettait Aïssa Mandi au micro de Canal+. C’est dommage de prendre un but de cette façon-là, je pense que le match nul aurait été plutôt mérité. Mais on n’est qu’à la mi-temps, on perd 1-0. On va analyser ce match-là et aller là-bas pour se qualifier».

«Gagner là-bas ? On en est capable»

Une analyse partagée par son compatriote Nabil Bentaleb, frustré mais pas abattu : «je pense qu’on méritait au moins un match nul, mais on a joué une vraie bonne équipe, bien organisée. Il reste une deuxième rencontre et on est toujours en vie. On devra faire preuve de plus d’efficacité en gardant la même énergie.» Bruno Genesio n’en pensait pas moins, et le coach nordiste avait même des regrets après le but encaissé par les siens ce soir.

«On prend un but évitable, le score de parité aurait été plus logique sur l’ensemble du match parce qu’il y a eu très peu d’occasions». Pour Romain Perraud, les Lillois ont montré ce soir qu’ils avaient les armes pour rivaliser avec ces Anglais : «gagner là-bas ? Je pense qu’on en est capables. Par moments, on a bousculé cette équipe, quatrième de Premier League, donc c’est un gros morceau. On va aller là-bas, il va falloir lâcher les chevaux, aller chercher une qualification et faire preuve de détermination devant le but.» Il faudra joindre les actes à la parole.