Pronostics Belgique-Iran : le coup parfait à tenter ce 21 juin

Pour ce duel entre la Belgique et l’Iran dans cette Coupe du Monde 2026, miser sur la victoire simple des Diables Rouges n’offre pas une cote très attrayante face à un adversaire a priori à leur portée. Pour optimiser vos gains intelligemment, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cette rencontre, à savoir : le pari "Kevin De Bruyne décisif" (buteur ou passeur) coté à 1,78 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant ! .

La suite après cette publicité

Véritable métronome de la sélection belge, l’ancienne star de Manchester City est le dépositaire du jeu de son équipe. S’il a déjà failli trouver le chemin des filets sur coup franc lors du premier match face à l’Égypte, il sera l’arme fatale pour faire sauter le verrou d’une formation iranienne qui s’annonce très regroupée en défense. Que ce soit pour distiller une galette sur corner, trouver la faille sur un coup franc direct ou placer une frappe lointaine dont il a le secret, "KDB" a le profil idéal pour décanter ce type de match fermé. Avec 37 buts et 53 passes décisives en 120 sélections, ses statistiques parlent pour lui : il est presque décisif à chacune de ses apparitions.

Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant En effet, si Kevin De Bruyne marque un but ou délivre une passe décisive, vous encaissez tranquillement vos gains (178 € pour une mise de 100€). S’il reste étonnamment muet, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).