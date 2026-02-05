Atlético : le duo Griezmann - Lookman fait déjà des ravages contre le Betis

Ademola Lookman a soigné sa première sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Titulaire ce jeudi soir à l’occasion du 1/4 de finale de Coupe du Roi face au Betis, l’attaquant nigérian s’est offert un but et une passe décisive. Il nous avait gratifié d’un petit bijou dès la 37e minute sur un contre mené par Barrios.

Trouvé par l’Espagnol dans la surface, il crochetait deux défenseurs avant de tromper Adrian d’une frappe malicieuse au premier poteau (0-3). À l’heure de jeu, il endossait le costume du passeur pour Antoine Griezmann, toujours dans la même configuration : une transition rapide, et un décalage parfait pour le Français, clinique (0-4). Les Colchoneros mènent 4-0 et filent vers les 1/2.