Le Borussia Dortmund veut chiper une nouvelle pépite à Manchester City

Après avoir fait un coup de maître en subtilisant Jadon Sancho à Manchester City à l'été 2017 pour un peu moins de 8 millions d'euros, le Borussia Dortmund s'est fait une belle spécialité en allant chercher les pépites du club anglais. L'été dernier, c'est Jamie Bynoe-Gittens (16 ans) qui a signé librement au sein du club de la Ruhr. Souhaitant poursuivre ses achats anglais, le Borussia Dortmund serait sur la piste de Jayden Braaf comme l'explique Bild.

Âgé de 18 ans, l'ailier gauche néerlandais est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Sky Blues et dispose d'un profil qui se rapproche de Jadon Sancho. Passé par le centre de formation de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven, il évolue pour le moment avec l'équipe U23 mais serait mécontent de sa situation et aimerait partir cet été.