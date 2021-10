Gianni Infantino veut organiser une Coupe du Monde dans toute l'Amérique du Sud

En déplacement en Argentine dans le cadre de sa tournée sud-américaine, le président de la FIFA Gianni Infantino s'est montré en faveur d'une candidature commune en Amérique du Sud : « Bien sûr, une candidature sud-américaine serait très forte. En Amérique du Sud, le football est vécu d'une manière incroyable, le cœur du football est ici. Ce serait fantastique de penser à une Coupe du monde en Amérique du Sud. »

Néanmoins, le patron du football mondial affirme que ce projet devra attendre avant de voir le jour : « sinon, il faut 24 ans avant qu'une Coupe du Monde revienne sur un continent si on veut faire une vraie rotation, et 24 ans, c'est plus qu'une génération », a-t-il argumenté durant la conférence de presse, ajoutant qu'il souhaitait mettre en valeur le football de sélection car « l'équipe nationale n'est jamais mise sur la table. »