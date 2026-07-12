Mercato PSG : le FC Barcelone cherche déjà un remplaçant pour Ferran Torres !

Ce sera peut-être une des surprises de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain est effectivement passé à l’attaque pour Ferran Torres, joueur du FC Barcelone actuellement présent aux Etats-Unis, où il défiera les Bleus mardi soir avec l’Espagne. Une opération surprise, et qui vise à remplacer Gonçalo Ramos, qui a fait ses valises direction Milan.

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Les négociations avec le joueur seraient même particulièrement avancées, et l’attaquant ibérique aimerait beaucoup retrouver Luis Enrique, qui a été son entraîneur en sélection espagnole… mais aussi son beau-père, puisque le joueur formé à Valence a longtemps été en couple avec la fille de l’entraîneur parisien. Reste toujours à s’entendre avec la direction du FC Barcelone, qui souhaite récupérer 50 millions d’euros pour le joueur dont le contrat expire en 2027.

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Le Barça prépare la suite

En attendant d’avoir le dénouement final de ce dossier - la possibilité qu’il reste en Catalogne n’étant pas totalement écartée - le champion d’Espagne ne veut pas être pris au dépourvu et travaille déjà sur d’éventuels remplaçants. Comme l’indique Sport, le départ du natif de Foios obligerait logiquement à recruter, et il y a plusieurs options qui sont à l’étude actuellement, à l’image de Dusan Vlahovic.

Libre de tout contrat, l’attaquant serbe qui vient de quitter la Juventus s’est déjà proposé au FC Barcelone à plusieurs reprises ces derniers mois, et son profil est considéré comme intéressant dans un rôle de joker offensif. Fisnik Asllani, attaquant kosovar de 23 ans évoluant à Hoffenheim, est une autre option particulièrement crédible pour les décideurs barcelonais, et sa clause libératoire n’est "que" de 29 millions d’euros, soit bien moins que ce que le Barça empocherait en cas de départ de Ferran Torres. Affaire(s) à suivre, mais ça sent bon pour le PSG !