Lens va virer Dino Toppmöller !

C’est un véritable tremblement de terre qui est en train de se produire au RC Lens. À trois jours de l’un des chocs du prochain week-end de Ligue 1 face à l’AS Monaco, le club nordiste va changer de coach. Selon L’Équipe, Dino Toppmöller (45 ans) ne sera pas sur le banc de touche à Louis II. L’Allemand n’aura donc dirigé que six matches des Sang-et-Or, toutes compétitions confondues, avant de se faire remercier.

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Depuis son arrivée en Ligue 1, Toppmöller a pourtant connu un démarrage exceptionnel en remportant le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-0), avant d’enchaîner par un succès probant à domicile contre Auxerre (5-2) à l’occasion de la première journée de championnat. Malheureusement pour lui, le RCL a enchaîné deux défaites contre Strasbourg (1-2) et Lorient (0-1). Une zone de turbulence que les Lensois avaient partiellement quittée la semaine dernière en faisant preuve de caractère.

Dino Toppmöller, pire que Guy Roux

Pour son retour en Ligue des Champions, Lens a su puiser dans ses ressources pour s’imposer sur le terrain du Slavia Prague (3-2), avant de remonter un handicap de deux buts pour arracher le point du match nul au Mans (2-2). Pas suffisant visiblement pour convaincre le board lensois. Après trois ans passés à la tête de l’Eintracht Francfort, Toppmöller n’aura donc même pas tenu trois mois dans le nord de la France. Avec six matches passés sur le banc artésien, l’Allemand a d’ailleurs réussi à faire pire que Guy Roux, viré en août 2007 après avoir dirigé sept rencontres.

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Reste maintenant à savoir qui va le remplacer. L’Équipe indique que son adjoint Yannick Cahuzac (41 ans) devrait assurer l’intérim face à l’AS Monaco en attendant de connaître le choix final du tandem Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot. À noter quand même que Cahuzac, revenu cet été à Lens après un an et demi passé à Lorient, a souvent été pressenti pour être le futur numéro un du RCL. Affaire à suivre.