LdC : crainte de tempête à Madrid avant le choc Atlético-Arsenal

La demi-finale de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Arsenal risque d’être fortement perturbé ce soir à Madrid (21h00). En effet, à quelques heures du coup d’envoi de ce choc, l’inquiétude grandit autour des conditions météorologiques annoncées dans la capitale espagnole. Selon Aemet, de violents orages pourraient frapper la capitale espagnole et le Metropolitano, avec jusqu’à 30 mm de pluie en une heure. Des dangers importants ainsi que de la grêle occasionnelle sont à prévoir…

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Par ailleurs, pour certains, comme Mikel Arteta, il ne faut pas paniquer et rester serein. Avant la rencontre, le coach des Gunners avait envoyé un sentiment de confiance à la presse. « Nous nous adaptons à n’importe quel contexte. Imaginez le nombre de matchs que nous avons joués dans différents scénarios, différents contextes, avec différents adversaires », a-t-il indiqué aux journalistes. Si la rencontre PSG-Bayern a été époustouflante au Parc des Princes hier, cette affiche européenne promet également !