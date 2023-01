Les joueurs du PSG ont visité leur futur centre d’entraînement

La suite après cette publicité

Le Camp des Loges, c’est bientôt fini pour le PSG. D’ici la saison prochaine, les joueurs iront s’entrainer sur un nouveau site non loin de Saint-Germain-en-Laye, à Poissy, dont le chantier n’est pas tout à fait fini. Mais il prend forme puisque l’équipe première et le staff technique se sont rendus sur le site ce jeudi afin de découvrir leur futur lieu de travail. Le centre de formation prendra lui ses quartiers un peu plus tard avec une arrivée prévue en janvier 2024. « L’ouverture du nouveau Campus PSG confirme nos ambitions pour le futur du Club. Nous l’avons voulu moderne, à la pointe du professionnalisme, tourné vers la performance et l’excellence. Avec ce nouveau centre d’entraînement, le Paris Saint-Germain renforce sa position parmi les plus grands clubs sportifs du monde pour les décennies à venir. Dès demain, les meilleurs joueurs du monde s’y prépareront dans les meilleures conditions possibles pour construire les nouvelles victoires pour de très nombreuses années » sourit Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué du PSG.

Le club de la capitale a aussi publié le compte rendu de cette journée. «Sur site, joueurs et staff ont pu apprécier la configuration du lieu qui trace un chemin entre formation et élite, le bâtiment des pros construit par l’architecte de renommée mondiale Jean-Michel Wilmotte, ainsi que les terrains, réalisés à l’identique du Parc des Princes, sur lesquels ils s’entraineront à la rentrée prochaine. Au sein du bâtiment, ils ont pour la première fois pu appréhender leurs futurs espaces de vie, cadre idéal pour s’entrainer et améliorer les performances collectives et individuelles. Dans chaque détail, la technologie sera mise à profit pour des séances de haut niveau ou encore pour la récupération. Les joueurs ont pu apprécier le haut niveau de qualité d’un centre axé sur la performance jusque dans les moindres détails, lieu des conquêtes futures du club.»

À lire

AS Monaco : Youssouf Fofana nuance ses propos sur le PSG !