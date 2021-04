Real Madrid : fin de saison pour Lucas Vazquez

Sorti avant la mi-temps du Clasico ce samedi soir face au FC Barcelone, Lucas Vazquez est touché au ligament croisé postérieur du genou gauche selon El Partidazo de Cope. Saison terminée pour l’international espagnol de 29 ans donc annonce la radio.

Coup dur pour les Merengues et Zinedine Zidane qui va donc devoir installer Alvaro Odriozola pour les prochaines échéances et notamment pour le match face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi et pour la fin de saison en championnat. Alors que Lucas Vazquez s’imposait enfin en tant que latéral droit, c’est une grosse perte.