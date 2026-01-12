Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat

Cet été, le Real Madrid a décidé de miser sur Xabi Alonso. Après deux bonnes saisons avec le Bayer Leverkusen, le technicien espagnol est arrivé à Madrid pour coacher l’un des clubs de sa vie. Alors que le mariage semblait idéal sur le papier, rien ne s’est passé comme prévu. Malgré des débuts encourageants, l’ancien milieu de terrain a vite été rattrapé par la réalité d’une telle institution. Entre les égos à gérer et des résultats sportifs de plus en plus décevants, Alonso a vite été la cible de médias espagnols intransigeants.

Déjà, en fin d’année dernière, des rumeurs faisaient état d’un potentiel limogeage du coach de 44 ans au Real Madrid. Finalement, Alonso a passé l’année, mais n’aura pas fait long feu. Malgré un superbe succès en championnat face au Bétis pour commencer 2026 et une victoire contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, Xabi Alonso a succombé après la rencontre contre le FC Barcelone ce dimanche soir. Battus (3-2), les Merengues n’ont pas été à la hauteur dans ce match et ont été sèchement battus par l’équipe qui compte quatre points d’avance au classement en Liga. Dès lors, le Real a tranché ce lundi.

Fin d’aventure pour Xabi Alonso au Real Madrid, Arbeloa arrive

En effet, 24 heures après ce revers, Alonso a décidé de quitter le club avec effet immédiat. Une situation acceptée par le club madrilène qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué : « le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. »

Dès lors, le Real Madrid a déjà trouvé son remplaçant. En effet, dans un communiqué paru quelques minutes après, le club merengue a annoncé l’arrivée d’Álvaro Arbeloa sur son banc : « le Real Madrid CF annonce la nomination d’Álvaro Arbeloa au poste d’entraîneur de l’équipe première. » Un lundi chargé pour le Real Madrid qui entame désormais un nouveau cycle.