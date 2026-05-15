Kylian Mbappé allume le vestiaire du Real Madrid !

Quelle journée ! Hier, Kylian Mbappé (27 ans) a vécu un jeudi de folie. Peu après 20 heures, il a été convoqué officiellement par Didier Deschamps afin de participer à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Il n’y avait pas trop de suspense concernant le capitaine des Bleus dont le nom a certainement été le premier inscrit sur la liste de DD. A 27 ans, il va participer à son troisième Mondial. Il n’a pas caché sa fierté de représenter de nouveau son pays et son envie de rendre fiers les Français, lui qui a publié un message sur Instagram. Ce qui a été mal perçu par certains médias espagnols puisque son post a été envoyé quelques minutes avant le match du Real Madrid contre Oviedo. On peut penser que ses équipes de communication se sont chargées de publier son message. Mais c’est une nouvelle preuve que les médias ibériques cherchent la petite bête avec KM10. On ne lui laisse absolument rien passer. Qu’importe, Mbappé fait avec.

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Il n’a pas le choix de toute façon. Après l’annonce de la liste de DD, Mbappé a donc enchaîné avec le match contre Oviedo. Sur le banc, il est entré en jeu à la 69e minute de jeu à la place du buteur Gonzalo Garcia. Le Tricolore, qui a été hué, n’a pas marqué, mais il a délivré une assist à destination de Jude Bellingham (2-0). Après la rencontre, Mbappé a terminé sa journée avec une sortie médiatique coup de poing. « Je préfère m’exprimer ici; de vive voix. Beaucoup ne le font pas, et je dois consulter la presse pour savoir ce qu’elle pense… » Un énorme tacle envoyé à ses coéquipiers selon AS. Il a d’ailleurs ajouté concernant ses camarades. « Le club m’avait autorisé à ne pas être à Madrid (sur son voyage en Italie, ndlr), et je n’étais pas le seul de l’équipe à être absent… » AS confirme que «Dani Ceballos (suspendu), Arda Güler (blessé), Rodrygo et Militão étaient également absents du RCDE Stadium, bien que ce dernier ait été opéré cinq jours plus tôt en Finlande.»

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Mbappé tacle ses coéquipiers

Ensuite, l’attaquant est revenu sur son absence lors du Clasico, répondant aussi à ceux qui ont insinué qu’il avait feint une blessure. « C’était dommage pour moi de ne pas jouer le Clásico. C’est la vie. On ne peut pas changer l’opinion des gens. C’est leur façon de penser, et je ne le prends pas personnellement. J’ai connu des moments dans ma carrière où j’ai été hué. Ça fait partie du métier et de la vie. Parfois, ils ne sont pas contents, mais ils sont toujours là. » Il en a remis une couche ensuite concernant les blessures et une possible erreur de diagnostic du club. « Le Real Madrid ne fait jamais d’erreurs. C’est le meilleur club du monde, et le Real Madrid ne fait jamais d’erreurs. C’est difficile d’être blessé. Ce qui me blesse le plus, c’est que les gens pensent que je ne voulais pas jouer. En début de saison, on disait que je jouais trop, que je voulais disputer tous les matches. C’est la seule chose qui n’avait aucun sens. Est-ce que je veux jouer ou pas ? Quand j’étais sur le terrain, on disait que je jouais 90 minutes, que j’allais jouer la Coupe du Roi… et puis, quand je me suis blessé, on a dit que je ne voulais pas jouer. Est-ce que je veux jouer ou pas ? »

Hier soir, il voulait jouer. Arbeloa a décidé de le faire commencer sur le banc. « Je vais très bien. Je n’ai pas joué parce que le coach m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’équipe, derrière Mastantuono, Vini et Gonzalo. J’étais prêt à débuter, c’est sa décision et il faut la respecter. Je ne suis pas fâché (…) Je n’ai aucun problème avec Arbeloa. Il faut le respecter. Il faut accepter la philosophie de l’entraîneur, et je dois faire de mon mieux pour jouer à la place de Vini, Gonzalo et Mastantuono. Je ne regarde pas les conférences de presse de l’entraîneur. Chez moi, je regarde la télévision française, pas espagnole.» Relancé, il a ajouté : « c’est une réaction normale, je suis un joueur. Il faut l’accepter et donner le meilleur de soi-même pour l’équipe, toujours être utile. J’essaie d’aider quand j’entre en jeu. Aujourd’hui, je suis entré en jeu et j’ai fait une passe décisive à Jude, on a gagné, et c’est le plus important. Le plus important, ce sont les onze joueurs sur le terrain. Ils doivent tout donner pour que le Real Madrid gagne, car on est plus heureux quand on gagne.»

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Le Français a fait passer des messages

C’était le cas hier, bien qu’il ait été sifflé. « Il faut l’accepter. Je pense que c’est une opinion que les gens expriment. Je ne pense pas qu’il faille le prendre personnellement. Personne ne va mourir ce soir. C’est normal que, lorsqu’on ne gagne pas, les gens choisissent des joueurs à huer. C’est arrivé au Real Madrid, c’est arrivé dans tous les clubs du monde. Je ne vois pas ce qu’il y a de si spécial. Quand on ne gagne pas, c’est la vie.» Il a avoué d’ailleurs, sans le dire directement, que le changement d’entraîneur n’avait pas forcément été bénéfique. « Nous avons bien commencé la saison, nous avions tout. Puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. C’est très dur à encaisser car nous avions une structure et un style de jeu, mais nous avons tout perdu. Nous devons accepter les critiques et revenir l’année prochaine. Nous n’avons remporté aucun titre. C’est d’autant plus frustrant que nous avions l’opportunité de faire mieux, nous l’avons démontré en première partie de saison. Ce n’est pas l’esprit du Real Madrid. Il faut toujours défendre le club du mieux possible. »

Après sa sortie et les sifflets du Bernabéu : l'histoire entre Mbappé et le Real Madrid est-elle déjà terminée ? OUI, la rupture avec le vestiaire et les supporters est totale, il doit partir NON, l'arrivée d'un nouveau coach l'an prochain va tout relancer. C'est une erreur de casting, leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il a précisé ensuite : « il y a une différence entre la première et la deuxième moitié de saison. En deuxième partie de saison, j’ai été blessé au genou pendant longtemps. Ce problème de genou était vraiment douloureux. J’ai perdu beaucoup de temps, à l’un des moments les plus importants de la saison (…) J’entretiens d’excellentes relations avec Xabi, il va devenir un excellent entraîneur. Mais tout cela appartient au passé et nous devons regarder vers l’avenir. » Et c’est sûrement avec José Mourinho qu’il va devoir avancer dans le futur. En attendant, il va finir la saison avec Alvaro Arbeloa. Le coach espagnol a démenti les propos de son joueur concernant le fait qu’il est un quatrième choix. Ce que le Français n’a pas dû apprécier. Après cela, il a terminé sa folle journée de boulot.