Jürgen Klopp fait une grande annonce pour son avenir

On se rapproche plus que jamais du grand retour de Jürgen Klopp. Depuis New York, à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Espagne, l’ancien coach de Liverpool a personnellement confirmé qu’il s’apprêtait à prendre les rênes de la sélection nationale allemande. Il a révélé que les discussions étaient particulièrement avancées et que l’accord officiel était désormais imminent.

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Interrogé par le média Magenta TV, le technicien allemand a précisé que les derniers détails étaient en cours de finalisation. Selon ses propres mots, la Fédération allemande et lui ne sont plus "si loin d’être en mesure de faire l’annonce", une officialisation qu’il espère voir se concrétiser idéalement "dans les prochains jours".