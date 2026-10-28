L’Angleterre n’en croit pas ses yeux après l’humiliation infligée à Arsenal

Alors qu’Arsenal caracole en tête de la Premier League à égalité de points avec Manchester City, les Gunners ont vécu une soirée cauchemardesque en League Cup mardi soir. En déplacement sur la pelouse de Fleetwood Town, pensionnaire de quatrième division, le club londonien a été éliminé dès le quatrième tour au terme d’un scénario aussi inattendu que cruel. Avec une équipe largement remaniée, marquée notamment par la première titularisation d’Illan Meslier depuis mars 2025, le finaliste de la précédente édition a rapidement déchanté. Loupalo-Bi a puni les hommes de Mikel Arteta à la 21e minute, donnant un avantage historique aux locaux.

La suite après cette publicité

Bousculé par une formation classée 18e de League Two, Arsenal a dû attendre la reprise pour retrouver des couleurs. Les entrées de Ben White et Martin Odegaard ont redonné de l’allant aux Londoniens, tandis que Viktor Gyökeres a remis les deux équipes à égalité dès la 50e minute. Mais les Gunners n’ont jamais réussi à faire définitivement la différence. Porté par son public, Fleetwood a résisté jusqu’au bout, avec un arrêt décisif de Lynch devant White. L’expulsion de Max Dowman, sanctionné pour avoir frappé Neal après un tacle dangereux de ce dernier, a encore compliqué la tâche des visiteurs. La séance de tirs au but a finalement scellé le sort d’Arsenal avec l’échec de Bruno Guimarães sur la quatrième tentative londonienne. Battu (5-3) aux tirs au but après un nul (1-1), le finaliste en titre a pris la porte face à un adversaire qui évolue trois divisions plus bas.

La suite après cette publicité

Le rouge de Dowman a fait mal

Au coup de sifflet final, Mikel Arteta n’a pas caché sa déception après cette élimination particulièrement douloureuse. L’entraîneur espagnol a tenu à saluer la performance de Fleetwood Town, tout en défendant l’investissement de ses joueurs. Le technicien a livré une première réaction empreinte de tristesse, sans chercher à se défausser sur ses hommes. «Tout d’abord, félicitations à Fleetwood pour s’être qualifié pour le tour suivant de la manière dont ils l’ont fait. C’est vraiment une journée triste pour nous. Je ne peux absolument rien reprocher à l’attitude des joueurs, je n’ai vu personne ne pas faire ce qui est requis à ce niveau, mais nous avons eu tellement la possession du ballon, tellement d’occasions, tellement de tirs, et si vous voulez éviter les tirs au but, vous devez concrétiser ces occasions. Nous ne l’avons pas fait, et le football, c’est ça», a-t-il déclaré. L’expulsion de Max Dowman a également marqué cette soirée noire pour les Gunners.

Interrogé sur l’incident impliquant le jeune joueur d’Arsenal et Neal, Arteta a toutefois préféré temporiser avant de se prononcer sur la décision arbitrale. «C’est difficile à voir sur les caméras comme ça, donc je préférerais revoir les images correctement afin de pouvoir évaluer la situation. Ce n’était pas une question d’attitude, sinon je serais furieux. Je suis triste, nous sommes tous tristes. Nous avons la responsabilité de représenter cet écusson de la meilleure façon possible. Ce n’était pas un manque d’effort, d’application ou de détermination pour aller gagner, mais il nous a manqué d’autres éléments pour creuser un écart beaucoup plus important». Arsenal pensait avoir les armes pour aller au bout de cette League Cup, mais les Gunners ont surtout découvert qu’aucun statut ne protège d’une humiliation. Face à Fleetwood Town, le géant londonien s’est pris les pieds dans le tapis et quitte la compétition dès le quatrième tour. Une élimination qui fera tache dans la saison des hommes de Mikel Arteta, désormais contraints d’avaler cette énorme désillusion.