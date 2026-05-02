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«Une attitude menaçante» : Gerard Piqué fustige encore l’arbitrage espagnol

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gerard Piqué @Maxppp

La tension est montée d’un cran en Liga 2 après la défaite du FC Andorre face à Albacete Balompié. Furieux contre l’arbitrage d’Alonso de Ena Wolf, le propriétaire du club Gerard Piqué s’est vivement emporté, aussi bien dans le tunnel qu’après la rencontre. Selon le rapport officiel, l’ancien défenseur du FC Barcelone aurait adopté une attitude « menaçante », contestant avec virulence plusieurs décisions dans un match marqué par quatre expulsions.

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Piqué a ensuite prolongé sa colère publiquement, dénonçant un arbitrage qu’il juge partial et défaillant. « Nous avons demandé à la CTA (Comité Technique de l’Arbitrage) il y a un mois qu’Ena Wolf ne soit plus arbitre des matches du FC Andorre. C’est un arbitre qui n’est pas à la hauteur et il est clair qu’il a un problème personnel avec notre club », a-t-il lâché, avant d’ajouter « il n’y a pas de coïncidences. Il a distribué quatre cartons rouges pour "protestation" avec une facilité déconcertante. C’est une honte ». Une sortie fracassante qui relance la polémique autour de l’arbitrage en deuxième division espagnole.

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