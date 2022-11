OL-Nice : Dante et Ramsey râlent contre l'arbitrage

Ce vendredi soir, l'OGC Nice et l'OL ont fait match nul (1-1). Les deux équipes ont marqué sur penalty, mais les Niçois pourront avoir des regrets. C'est dans les dernières minutes du match que Lacazette a obtenu puis transformé un penalty pour le moins litigieux. Et forcément, cette décision n'a pas du tout plus aux Niçois. «On a concédé ce penalty, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air léger. On a réussi à protéger notre avance. J'ai le sentiment qu'on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match, mais ça arrive quelques fois ce genre de chose», a d'abord lancé Ramsey au micro de Prime Video avant que le capitaine Dante ne pousse son coup de gueule.

«C'est vraiment dommage que l'arbitre prenne cette décision. On voit bien que Lacazette glisse, il tombe avant, on le voit clairement sur les images. Il perd le timing du ballon. Il perd ses appuis et il attend le contact. C'est dommage pour nous, car c'était trois points importants avant la trêve, on a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. Gardons la tête haute et profitions pour revenir avec beaucoup de force.»