MLS
Antoine Griezmann élu recrue de l’année 2026 en MLS
1 min.
Antoine Griezmann ne doit pas du tout regretter d’avoir accompli son rêve en venant finir sa carrière aux États-Unis. Arrivé cet été du côté d’Orlando, le Français n’en finit plus de briller et vient même d’être élu recrue de l’année 2026 en MLS, alors même qu’il n’a qu’une demi-saison dans les jambes.
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Major League Soccer @MLS – 17:08
The summer signing in the Sunshine State. ☀️Voir sur X
After scoring 14 goals and providing 8 assists across 18 matches for @OrlandoCitySC, @AntoGriezmann is your Newcomer of the Year! 💪
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After scoring 14 goals and providing 8 assists across 18 matches for @OrlandoCitySC, @AntoGriezmann is your Newcomer of the Year! 💪
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L’ancien Colchonero a été élu avec 51,02 % des suffrages, devant le milieu offensif du Houston Dynamo, Guilherme Augusto (25,12 %), arrivé l’hiver dernier, et un autre Brésilien, André Luiz (6,19 %), qui évolue lui au Sporting Kansas City depuis cet été. Griezmann, c’est 14 buts et 8 passes décisives en 18 matchs de championnat.
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