Antoine Griezmann ne doit pas du tout regretter d’avoir accompli son rêve en venant finir sa carrière aux États-Unis. Arrivé cet été du côté d’Orlando, le Français n’en finit plus de briller et vient même d’être élu recrue de l’année 2026 en MLS, alors même qu’il n’a qu’une demi-saison dans les jambes.

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L’ancien Colchonero a été élu avec 51,02 % des suffrages, devant le milieu offensif du Houston Dynamo, Guilherme Augusto (25,12 %), arrivé l’hiver dernier, et un autre Brésilien, André Luiz (6,19 %), qui évolue lui au Sporting Kansas City depuis cet été. Griezmann, c’est 14 buts et 8 passes décisives en 18 matchs de championnat.