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David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Par Sasha Nahon
4 min.
David Silva sous le maillot de Manchester City @Maxppp

Plus de trois ans après avoir raccroché les crampons, David Silva va retrouver les terrains. À 40 ans, la légende de Manchester City s’est officiellement engagée avec Supreme Sha Tin, club tout juste promu en Premier League hongkongaise. « C’est complètement fou ! Nous annonçons officiellement que le légendaire milieu espagnol numéro 21 David Silva rejoint Supreme Sha Tin », a annoncé sa nouvelle équipe sur Instagram. Selon le South China Morning Post, le champion du monde espagnol a signé un contrat de courte durée et va désormais rejoindre Hong Kong pour reprendre l’entraînement et retrouver progressivement une condition physique lui permettant de rejouer.

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Silva pourrait effectuer ses grands débuts dès le 18 octobre contre HKFC. L’ancien international espagnol aux 125 sélections avait pris sa retraite en 2023 après une grave blessure au genou, au terme de trois saisons à la Real Sociedad. Il reste surtout associé à ses dix années passées à Manchester City, où il a disputé 436 rencontres, inscrit 77 buts et délivré 136 passes décisives, remportant notamment quatre Premier League. Son arrivée constitue un énorme coup pour Supreme Sha Tin, qui n’a remporté qu’un de ses quatre premiers matchs depuis son accession dans l’élite hongkongaise.

Pub. le - MAJ le
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