Ligue 1 : l’ouverture du score merveilleuse de l’ESTAC contre Strasbourg

Ce dimanche, la Ligue 1 nous offre trois matches pour clôturer la 3e journée de championnat. Pour ouvrir le bal, l’ESTAC accueille Strasbourg dans un match intrigant. Auteur d’un beau début de saison avec un nul et une victoire, le promu troyen affronte des Alsaciens capables du meilleur comme du pire ces dernières semaines. Au stade de l’Aube, c’est finalement Troyes qui a ouvert le score.

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😱 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗜 𝗘𝗦-𝗧𝗨 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗜𝗡𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘 ?



Au départ et à la conclusion, l'action de grande classe de @estac_officiel qui mène 1-0 ! pic.twitter.com/rGN9tluWZC — L1+ (@ligue1plus) September 6, 2026

Et quel but ! Antoine Mille, harcelé par plusieurs adversaires, a réussi à s’en sortir avec une superbe roulette et un petit piqué. Alors que le jeu a été renversé vers Picard, l’ancien de Guingamp a servi Ouzenadji dans la profondeur. Le latéral a distillé un centre parfait vers Mille qui, au départ de l’action, a également été à la conclusion avec une belle volée du gauche contrée. Et si Troyes était la belle surprise de cette saison ?