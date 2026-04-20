Laureus Awards 2026 : le PSG élu meilleure équipe du monde

Auteur d’une année 2025 de haute volée et toujours en course pour réaliser le doublé Ligue 1-Ligue des Champions en cette année 2026, le Paris Saint-Germain vient d’être sacré "meilleure équipe mondiale" de l’année 2026 aux Laurens World Sports Awards, une cérémonie de récompenses sportives internationales, ce lundi soir. Le club parisien devient la sixième équipe de football à recevoir cette récompense, succédant notamment au Bayern Munich (2021) et au Real Madrid (2025).

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« Au nom de l’ensemble du Paris Saint-Germain, nous adressons nos sincères remerciements à l’Académie des Awards pour cette distinction parmi les plus prestigieuses. Cette reconnaissance reflète une nouvelle fois la force de notre collectif au Paris Saint-Germain, la véritable star, c’est l’équipe, sur le terrain comme en dehors. Nous sommes également très fiers de représenter Paris, le football français et la France sur la scène internationale, en mettant le pouvoir du sport au service du rassemblement et d’un impact positif. Ces valeurs sont au cœur des Laureus Awards, et c’est ce qui rend cet honneur, celui d’être nommé Laureus World Team of the Year, si particulier pour le Paris Saint-Germain », a réagi le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi.